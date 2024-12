Nuovi sensi unici: "Snelliamo il traffico"

Cambia la viabilità a Brembio, previsti due nuovi sensi unici. La novità riguarderà via Monte Grappa e via Veneto. Lo ha reso noto l’assessore Claudio Corbellini.

Si cercherà, in questo modo, di risolvere i disagi iniziati pochi anni fa, con la modifica di un segmento di strada, di circa 110 metri, in via Monte Grappa, tra via Cavour e via Nenni, che ha ridotto la carreggiata, con l’allargamento dei marciapiedi, la posa dei semafori “intelligenti“, non ancora funzionanti, e l’istituzione di un senso unico alternato.

Con l’inizio del 2025, il tratto di via Monte Grappa tra via Cavour e via Nenni, sarà trasformato in un senso unico con direzione verso via Gramsci, mentre in via Veneto il senso unico inizierà dall’incrocio di via Roma con direzione verso Zorlesco, e terminerà all’incrocio di via Regina Margherita. Con un breve tratto tra la strada della piazzola ecologica e il provinciale per Zorlesco e per Livraga.

Sarà così creata una viabilità circolare che renderà più scorrevole il traffico.