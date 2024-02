Nuove regole per l’utilizzo dell’aula studio

Novità, per l’aula studio a Villa Braila. Ad annunciarle, è stato mercoledì sera in Consiglio comunale l’assessore Francesco Milanesi (foto). "Sarà gestita secondo il principio della corresponsabilità dei fruitori, cioè chi frequenta l’aula (giovani per la maggioranza) avrà la responsabilità dell’aula insieme al Comune" ha chiarito. È stato così deciso che chi frequenta deve prima registrarsi (sul sito del Comune o con un qr code presente all’ingresso dell’aula). Ad oggi gli iscritti sono circa sessanta (di cui una ventina non residenti a Lodi). Le presenze risultano essere maggiori durante il weekend. Pubblicizzare di più l’aula studio, sia in università che nelle scuole superiori, è il prossimo passo che Milanesi ha delineato. Tra due settimane entrerà in vigore il nuovo regolamento, i minorenni potranno accedervi con lo spid dei genitori. L.P.