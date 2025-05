Novate, cocaina nel furgone e in magazzino: arrestato imbianchino insospettabile

Novate Milanese (Milano) – Nascondeva sul furgone della ditta e nel magazzino 1,5 chili di cocaina: un imbianchino, italiano, di 57 anni è stato arrestato dai carabinieri per spaccio a Novate Milanese.

L'uomo, incensurato, era alla guida del furgone con un insegna commerciale, quando i militari della locale stazione lo hanno fermato a un posto di controllo stradale. Alla richiesta dei militari di mostrare le relative bolle di accompagnamento per la merce che trasportava, l’operaio visibilmente nervoso ha iniziato tergiversare, insospettendo i carabinieri che, a quel punto, hanno deciso di procedere ad controllo del mezzo. Proprio durante la perquisizione, tra le varie latte di vernice, è stato rinvenuto un sacchetto di carta con all’interno due sacchetti in cellophane contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso totale di 500 grammi.

I militati hanno voluto estendere la perquisizione anche nel luogo di lavoro da dove l’insospettabile operaio ha riferito di essere appena uscito. All’interno del deposito, che si trova a Novate Milanese, i carabinieri rinvenivano, tra le varie attrezzature ulteriori 4 sacchetti in cellophane contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso totale di 1 kg. L’uomo è stato trasferito in caserma, tratto in arresto e su disposizione del pm di turno della Procura della Repubblica del Tribunale di Milano, veniva accompagnato nella la casa Circondariale di Milano San Vittore per la successiva convalida.

Le indagini continuano per accertare a chi era destinata la cocaina che stava trasportando e quella che nascondeva in magazzino.