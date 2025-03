Notte di movida. Ragazzini feriti. Vetrine infrante

CASALPUSTERLENGO (Lodi) È di nuovo violenza nelle notti della movida. Sabato attorno a mezzanotte un ventenne è stato colpito con una testata e un pugno al volto da almeno due persone nella zona di via Matteotti, a due passi dalla stazione, già teatro in questi ultimi mesi di risse, liti, rapine. È stato un nordafricano residente a Maleo a dover ricorrere alle cure dei sanitari del 118 dopo essere stato picchiato da un gruppo. Sembra che provocazioni e insulti andassero avanti da qualche ora e, alla fine, attorno a mezzanotte, si è arrivati allo scontro fisico. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Casalese, i soccorritori hanno medicato il ferito che ha rifiutato il ricovero in ospedale. Saranno i carabinieri ad approfondire le indagini: sembra che vittima e aggressori si conoscessero. Poco prima invece, attorno alle 23, sotto i portici sempre a Casalpusterlengo, in largo Casali, alcuni giovani si sono ripetutamente spintonati tanto che uno è finito contro la vetrata laterale del bar Gin Rosa, mandandola in frantumi. Sul posto sono intervenuti gli uomini dell’Arma e la Polizia locale. Infine ieri pomeriggio, attorno alle 15.30, nel parcheggio del cimitero di Santo Stefano Lodigiano alcuni ragazzini sono venuti alle mani, per cause in fase di accertamento. Due di loro, un maschio e una femmina entrambi di 16 anni, hanno avuto la peggio e sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari del 118, intervenuti sul posto. I carabinieri sono subito arrivati per ricostruire l’episodio. M.B.