Notte bianca con concerto-tributo a Celentano

Dalle 16 di oggi il centro di Somaglia sarà blindato per consentire divertimento a tutte le età. Si svolge la 12esima Notte bianca, organizzata dal Comune, con la Pro loco, commercianti e Confcommercio. L’evento è stato presentato da Antonio Aiello, in veste di amministratore comunale, dal vicesindaco Marco Facchini, Lara De Prospo, rappresentante dei commercianti, il segretario e il presidente di Confcommercio, rispettivamente Isacco Galuzzi e Emanuele Frontori. La festa interesserà via Matteotti e piazza del Popolo, come lo scorso anno. L’evento culminante sarà in piazza del Popolo, dalle 22: un concerto tributo ad Adriano Celentano della band “Lui e gli amici del re“, gruppo marchigiano che fa serate internazionali. Negozi aperti fino all’una di notte, altri spettacoli lungo le strade e giochi per i bambini. P.A.