Lodi Vecchio, la Notte bianca torna sabato 24 giugno: negozi aperti, giochi e fontane danzanti

Lodi Vecchio (Lodi), 23 giugno 2023 – A Lodi Vecchio, dopo 10 anni di stop, torna la Notte bianca. E’ stata una precisa richiesta della comunità, che arriva dopo il Covid e il Comune, collaborando con le realtà locali, ha subito sposato. Il sindaco Lino Osvaldo Felissari spiega: "La notte bianca è una attrazione particolare nel corso dell’anno e l’obiettivo è che non sia di svago solo per i residenti, ma anche una serata attrattiva per i comuni limitrofi. Abbiamo dato un impianto sparso, esteso su diverse vie della città, creando un tragitto, con riguardo alle nuove generazioni, coinvolgendo anche i più piccoli con spazi di gioco e divertimento”.

Federico Cantaluppi, consigliere delegato alla Cultura e agli eventi, ribadisce: "La notte bianca è l’evento clou della città, che torna, a 10 anni dalla sua ultima edizione e lo fa in grande. Abbiamo voluto rivitalizzarla a beneficio di tutta la località, proponendola sabato 24 giugno 2023, dal pomeriggio alla notte, con iniziative di intrattenimento musicale, di stampo culturale e rivolte ai bambini. A mezzanotte, in piazza Vittorio Emanuele secondo, la manifestazione culminerà con lo spettacolo delle fontane danzanti (di Elisa Dominici, con il supporto di Fiere In)”.

Sono getti d’acqua di 24 metri che saranno proiettati verso il cielo grazie a un sistema idraulico. Con magiche combinazioni di acqua, fuoco, luci e colori.

“Come amministrazione comunale “abbiamo lavorato alacremente con tutti gli uffici, che ringrazio- ha proseguito il consigliere-Con Alberto Locatelli, consigliere delegato alle Attività produttive, è stato curato ogni dettaglio dell’organizzazione”. La speranza è che questa iniziativa torni ad essere nel calendario fisso degli eventi locali, grati anche agli sponsor che hanno permesso questo grande ritorno e in particolare la Bcc Lodi”.

I volontari, i commercianti, la polizia locale e tutti i coinvolti non si sono certi tirati indietro, per una macchina organizzativa complessa che porterà probabilmente tante soddisfazioni. In passato la notte bianca del Comune era infatti praticamente presa d’assalto da centinaia di persone. L’offerta prevede giochi, negozi aperti, musica di ogni genere, intrattenimento, stand degli artigiani, proposte dei commercianti, punti ristoro, aperitivi, rinfreschi.

Alle 21.30 ci sarà una band tributo a Vasco Rossi in via Leonardo da Vinci, mentre i gazebo saranno in via Roma. In via IV novembre saranno inoltre proposti balli di gruppo, oltre a una mostra di Harley Davidson. Non mancherà una mostra fotografica sui restauri della Basilica di San Bassiano, con l’apertura del museo Laus pompeia. Tra la zona San Rocco e piazza Vittoria ci saranno anche spettacoli di fuoco e la zona piscine ospiterà una mostra di Vespe. Non mancheranno sfilate di moda, passerelle di cani, l’esibizione della banda San Pietro etc.