Nido aperto dopo l’estate. Il neo sindaco Rossi si allea con il gestore

SANTO STEFANO LODIGIANO

L’asilo riaprirà a settembre, trovato l’accordo. Dopo le tensioni politiche, ecco l’intesa tra il nuovo sindaco Paola Rossi (nella foto con la maglia a fiori, insieme alla sua squadra) e Irenea Dellanoce, responsabile della scuola dell’infanzia. L’annuncio arriva a pochi giorni dal voto, con Paola Rossi già al lavoro per risolvere una delle questioni più delicate degli ultimi mesi. Decisivo l’incontro con Dellanoce, presidente dell’associazione “Scuole Materne San Bassiano“ che da tre anni gestisce il servizio educativo nel paese.

Insieme hanno trovato un’intesa che permetterà di garantire la continuità didattica per i bambini di Santo Stefano e le condizioni saranno le stesse già proposte in passato all’Amministrazione precedente, con cui però non si era conclusa la trattativa e poi era arrivato il commissariamento. L’accordo prevede la riapertura con una sola sezione per bambini della Fascia Primavera, per il calo delle iscrizioni. Dei 37 bimbi previsti, ne resteranno 20. Ma la priorità era ridare un punto di riferimento educativo alle famiglie, che ora provano sollievo, dato che la serrata avrebbe provocato moltissimi disagi.

