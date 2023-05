Nella sede della Provincia una serata contro le discriminazioni

Appuntamento, domani alle 21 in Provincia, con “Salvare le vite – Salvare la dignità“. La serata è promossa dal coordinamento “Il Lodigiano contro le discriminazioni“. "Protestiamo per una grande discriminazione: l’abolizione del permesso umanitario coi “decreti Salvini“, che ha tagliato il sostegno a tutte quelle attività che permettevano una integrazione reale. Una scelta che ha lasciato per strada persone richiedenti asilo, rimaste senza diritti e diventati all’improvviso clandestini" spiegano i promotori. "Ora, con il governo Meloni e con l’impostazione del ministro Piantedosi (Il nuovo “decreto Cutro“), ci si trova di fronte ad una nuova stretta legislativa che riduce il diritto dei richiedenti asilo e rifugiati – insistono –. Noi abbiamo partecipato alla nascita di un progetto per mettere in acqua una nuova nave di soccorso e abbiamo potuto fornire 100 giubbotti di salvataggio, un kit completo di prima accoglienza per 50 persone". Domani in Provincia è atteso l’intervento di Cristina Cattaneo, docente dell’Università di Milano.

P.A.