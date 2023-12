Nel minimarket in provincia sequestrati 22mila prodotti ritenuti pericolosi

Minimarket nel mirino del Comando provinciale della Gdf che ha sottoposto a sequestro amministrativo oltre 22 mila e 200 prodotti per la cura della persona risultati non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa europea e nazionale, comminando anche una sanzione in materia di corretta pubblicità dei prezzi che sarà quantificata da un minimo di 1.032 euro a un massimo di 103.292. Si tratta soprattutto di merce, per un valore di 60mila euro, consistente in extension e fermagli per capelli e detergenti, tutti sprovvisti di etichette o privi di indicazioni informative in italiano. La presenza obbligatoria di etichette e fogli informativi in italiano garantisce al consumatore la conoscenza dei beni che sta acquistando e la sicurezza per la salute nell’utilizzo.