Nei “vasconi“ acqua e rifiuti: rabbia nel rione

Acqua ancora stagnante nei cosiddetti “vasconi” creati all’interno del maxi parcheggio di viale Medaglie d’Oro a servizio del polo fieristico. Ma non solo: nelle due “buche” ora finiscono pure rifiuti e sacchi della spazzatura, lanciati da ignoti ecofurbi. I residenti del quartiere Villaggio San Biagio non ci stanno ed alzano di nuovo la voce chiedendo all’amministrazione comunale di risolvere una volta per tutte una situazione percepita come disagevole. "Le vasche di laminazione sarebbero da rifare, bisogna cementare le sponde e ci vorrebbe una copertura - spiegano i cittadini della zona - l’acqua stagnante non dovrebbe esserci perchè crea problemi di natura igienico-ambientale oltre che di sicurezza per chi passa vicino alle sponde seppur protette dalla staccionata". Il problema era sorto mesi fa, in piena estate, quando i residenti hanno puntato il dito contro un’opera, seppur necessaria per evitare problemi idraulici al vicino corso d’acqua, giudicata incompleta e logisticamente collocata in un punto non favorevole. Il Comune era consapevole che occorreva prevedere il collettamento per poter scaricare le acque, ma i tempi tecnici dell’opera si sono protratti: ora il lavoro è stato eseguito ma il problema del ristagno, almeno parziale, rimane e i residenti sono di nuovo tornati a far sentire la propria voce. "Il collegamento c’è e funziona, ma la roggia Zucchetta può prendere solo un tot di acqua alla volta e quindi a giorni le vasche saranno prosciugate - assicura l’assessore Luigi Mori -. Poi sicuramente le due vasche non potranno rimanere così: cercheremo qualche risorsa per poterle tombinare".

M.B.