Negozio Unicef a Lodi: regali solidali per combattere la malnutrizione infantile

Il negozio Unicef, aperto ieri per rimanere in attività fino al 24, è collocato per la prima volta in piazza della Vittoria, di fianco alla farmacia.

Tra i suoi scaffali si possono acquistare pigotte, piatti e tazze in ceramica e numerosi altri articoli, adatti per fare un doppio regalo: uno per un caro vicino, uno per un bambino nel mondo.

Gli incassi verranno infatti devoluti per combattere la malnutrizione infantile, come ha spiegato Gianpaolo Pedrazzini, presidente provinciale e vicepresidente regionale Unicef: "Siamo molto felici di essere in piazza a Lodi per aiutare nella raccolta fondi. Vediamo in questo periodo soprattutto i volontari impegnati nelle guerre in tutto il mondo e la malnutrizione è un tema centrale."

Per questo negozio è doveroso ringraziare la famiglia di Cristina Zucchetti, che in tempo zero ci ha fornito lo spazio, un regalo enorme. Chi entra qui fa regali ai bambini che ora sono in grande difficoltà in tutto il mondo.