L’impianto antincendio sprigiona muri di schiuma alti due metri e intrappola due operai

Borgo San Giovanni (Lodi), 7 ottobre 2024 - L’impianto antincendio riempie la ditta con schiuma alta due metri e intrappola gli operai. Panico in una azienda di Borgo San Giovanni che produce imballaggi. Alle 6.30 del 7 ottobre 2024 due operai hanno infatti avuto bisogno dell’intervento immediato dei vigili del fuoco per riuscire a lasciare l’edificio. I problemi sono nati in una fabbrica di via Donatori di sangue, dove si sono precipitati i vigili del fuoco volontario di Sant’Angelo Lodigiano, arrivati con una autopompa.

I motivi dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento ma, da una prima ricostruzione dei fatti, l’allarme antincendio sarebbe scattato, riempiendo tutto di schiuma, fino a intrappolare i due malcapitati dipendenti. Uomini di 47 e 57 anni. Per cause in fase di accertamento, infatti, l’impianto antincendio a schiuma ha saturato il capannone, impedendo ai due operai di poter uscire. Tagliando sbarre del locale in cui una delle due persone si era ritrovata, senza poter più uscire, in quanto la schiuma, alta più di 2 metri, impediva il passaggio, i pompieri l’hanno liberata.

Il secondo dipendente in quel momento si trovava in cortile, a propria volta circondato da schiuma. In questo caso, per raggiungerlo, i pompieri hanno usato estintori a CO2 per abbassarne il livello. Infine i due interessati sono stati affidati al soccorso sanitario per una visita. Per fortuna, però, entrambi stavano bene e non è stato necessario il trasporto in ospedale. L’ambulanza della Croce bianca è quindi rientrata.