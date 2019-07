Tavazzano, 23 luglio 2019 - Non compila correttamente il formulario del trasporto fanghi, maxi multa da 516 euro. Questa è una delle pesanti sanzioni verbalizzate dall’Unione di polizia locale nord Lodigiano durante un massiccio controllo stradale. Verifiche che hanno visto impegnate diverse pattuglie.

A Tavazzano è stato notificato un verbale al conducente di un autocarro adibito a trasporto fanghi-autospurghi, mezzo di proprietà di una ditta di Lodi. L’uomo è stato sanzionato per incompleta descrizione sul formulario dei trasporti fanghi. Una pattuglia lo ha pizzicato all'incrocio tra la strada provinciale 140 e la via Emilia -strada statale 9 e ora dovrà sborsare 516 euro. Un automobilista dovrà invece pagare 780 euro per l’auto non assicurata. Il veicolo si trovava in un parcheggio pubblico.