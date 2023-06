Montanaso Lombardo, motociclista esce di strada e finisce nel fossato: è grave

Montanaso Lombardo (Lodi), 16 giugno 2023 – Esce di strada e finisce con la moto in un fossato: è grave. Sono purtroppo serie le condizioni di un motociclista che, secondo una prima ricostruzione della dinamica, al vaglio dei carabinieri della compagnia di Lodi, è uscito autonomamente dalla carreggiata mentre viaggiava in moto e da solo.

L'incidente è avvenuto a Montanaso Lombardo, lungo la strada provinciale 16, nella frazione Arcagna, all'altezza de Il frutteto e il motociclista è finito in un fossato laterale alla tratta. Sono sconosciute le origini della rovinosa sbandata. Oltre al soccorso sanitario, per aiutare l'interessato sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi, con una autompompa serbatoio. A seguire il ferito è stato trasferito, in codice rosso, all'ospedale milanese Niguarda, per le cure del caso.

Vista la gravità della situazione, il motociclista è stato trasportato con l'elisoccorso, intervenuto da Milano, per fare presto. L'eliambulanza è atterrata in un campo attiguo, mentre i carabinieri della sezione radiomobile eseguivano i rilievi di rito e gestivano la viabilità. La provinciale ha quindi visto traffico rallentato fino al termine dei soccorsi e degli accertamenti delle forze dell'ordine. La moto è stata recuperata e riportata in strada.