Incidente sulla superstrada 336 per Malpensa: si scontrano auto e moto, grave un uomo di 54 anni

Somma Lombardo (Varese) – Grave incidente sulla superstrada 336 per Malpensa in prossimità dell’uscita dalla galleria verso il Terminal 1. Due mezzi coinvolti, un’auto e una moto. Ad avere la peggio nell’urto violento il motociclista, un uomo di 54 anni, che ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato con l’elisoccorso in ospedale.

L’incidente intorno alle 19, sul posto i soccorsi dell’Areu, la Polizia stradale e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area. Il traffico è rimasto paralizzato per oltre un’ora in prossimità dell’aeroporto, il tratto della 336 è rimasto chiuso in direzione di Magenta, con forti disagi per gli automobilisti e per quanto dovevano raggiungere il Terminal. Ancora da chiarire la dinamica.