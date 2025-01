Mobilitazione contro il parco solare: "Un successo il banchetto in piazza"

È entrata nel vivo la mobilitazione contro la richiesta di insediamento del parco solare alla frazione Triulza dopo che una società milanese aveva presentato, il 23 dicembre scorso, un progetto che prevede 138mila metri quadrati di pannelli solari sui campi agricoli tra il polo Mirandolina e la piccola località di campagna. Domenica mattina in piazza XX settembre è stato promosso un banchetto di raccolta firme, una delle tante iniziative in città per dare forza alla protesta. "La sottoscrizione, in generale, sta procedendo positivamente (400 circa al momento, ndr), anche se miriamo ad incrementare il numero affinché le istanze di tutela della salute pubblica e del paesaggio rurale possano essere più efficaci – spiega Chiara Lombardelli, una delle referenti del comitato spontaneo –. Grande è l’interesse delle persone che hanno fatto domande sia sull’intervento che sulle norme che (non) regolano la materia e sia sulla transizione ecologica".

Le firme saranno a corredo della mozione bypartisan che sarà discussa in un prossimo Consiglio comunale.