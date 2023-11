Minacce, insulti e botte. Arrestato l’ex violento

È finito in carcere per aver perseguitato l’ex compagna. Pue essendo stato denunciato, ha continuato a minacciare e picchiare la donna, quindi la polizia lo ha arrestato. È successo a Cremona dove la vittima, dopo mesi di maltrattamenti, ha deciso di denunciare l’ex compagno, un quarantenne italiano, ma si è rifiutata di andare in una casa protetta in quanto si era già accordata per abitare da un’altra persona. La decisione dell’ex compagna non ha trovato d’accordo il quarantenne che ha atteso la donna in strada, sotto il nuovo alloggio. Quando l’ha incontrata, l’ha costretta a seguirla nella propria abitazione e lì l’ha dapprima insultata e poi picchiata.

Le grida sono state udite da un passante che ha chiamato la polizia. Gli agenti hanno portato l’uomo in commissariato dove l’hanno denunciato e rilasciato, non dopo averlo ammonito di stare alla larga dalla ex. Ma lui è tornato dritto sotto la casa dove la donna ha trovato rifugio e, armato di un guanto di ferro in uso ai macellai e di una sfera di metallo, ha cercato di sfondare la porta d’ingresso del caseggiato. Gli inquilini hanno chiamato il 113. È arrivata la polizia di Stato che l’ha arrestato.

P.G.R.