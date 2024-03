Migliori imprenditori giovani. Due soci ingegneri cremaschi nella classifica di Forbes

Due ingegneri cremaschi nella top 100 di Forbes Italia: Giancarlo Donizzelli, di Bagnolo Cremasco e Francesco Morgan Bono, originario di Chieve ma residente a Casaletto Ceredano. Entrambi 28enni sono stati segnalati dalla prestigiosa rivista entrando così a far parte di diritto fra le 100 figure under 30 della miglior imprenditoria giovanile nazionale. Merito della loro innovativa start up “DisplAld“ che è riuscita a convogliare algoritmi di intelligenza artificiale e competenze ingegneristiche finalizzate all’analisi dei dati. Un software utilissimo concepito per monitorare le grandi infrastrutture a distanza come ponti e viadotti. Questa piattaforma digitale potrebbe essere molto funzionale e decisamente superiore alle comuni ispezioni visive in loco. Le infrastrutture prese in esame sarebbero monitorate h24 con l’utilizzo dei sensori per poi procedere all’analisi di tutti i dati pervenuti attraverso gli algoritmi. Proprio un bel progetto, dunque, selezionato circa un anno e mezzo fa nella 14esima edizione di Switch2Product Innovation Challenge. E da lì la start up dei due giovani cremaschi ha preso il volo ottenendo un finanziamento di 130mila euro a fondo perduto. Poi il percorso per sviluppare la ricerca correlata ha collezionato altri premi importanti legati all’innovazione.

Ora tutte le energie sono puntate alla sperimentazione, che per ora è stata avviata su un ponte ferroviario lombardo in muratura raccogliendo costantemente i dati. La mission futura, tra il 2024 e il 2025, è improntata al collaudo anche di altri ponti che necessitano di manutenzione. I due giovani imprenditori e la loro esclusiva start up stanno facendo parlare di sé nell’area della sicurezza delle infrastrutture, che nel nostro Paese è di forte attualità.

P.G.R.