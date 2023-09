Migliaia di cimeli olimpici in mostra a palazzo Soave

Si chiama da “Olimpia a Codogno“ e sarà una delle mostre più importanti con cimeli molto interessanti del mondo olimpico: venerdì l’evento è stato presentato in municipio e sarà aperto all’interno del palazzo Soave di viale Gandolfi il prossimo 23 settembre alle 11 restando visitabile fino al 1 ottobre. Gli orari sono dalle 9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 19.30. Si tratta di collezioni di proprietà del Coni e di privati che porteranno il visitatore in un percorso unico della storia dei giochi dei cinque cerchi. Sarà una ricca esposizione di fiaccole olimpiche, mascotte, collezioni filateliche, divise, medaglie ed alti memorabilia: un vero e proprio appuntamento da non perdere per appassionati del genere e collezionisti. Saranno visionabili anche materiali filatelici relativi agli eventi italiani delle Olimpiadi, Cortina 1956, Roma 1960 e Torino 2006. Saranno migliaia di “pezzi“ in mostra grazie all’organizzazione del Comune, in collaborazione con la Pro Loco.

Durante la giornata di inaugurazione, si terrà il terzo annullo con cartolina dedicata all’evento: al Soave sarà presente uno stand di Poste Italiane dove si potrà acquistare il prezioso cimelio che potrà essere anche “annullato“. Il quarto annullo con nuova cartolina invece è messo in calendario il prossimo 15 novembre in occasione della fiera autunnale.M.B.