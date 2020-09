San Colombano (Milano), 2 settembre 2020 - Micio curioso si intrufola in un’auto e non esce più: la proprietaria della vettura chiede aiuto ai vigili del fuoco per poter ripartire. Ad aiutarla ci hanno pensato i pompieri volontari del distaccamento di Sant’Angelo che, alla chiamata, hanno cercato un modo per far uscire il quattro zampe dalla vettura. Il gatto, di cui era presente la padrona che, a fine operazioni, ha potuto riabbracciarlo, si era intrufolato in un veicolo parcheggiato in via Papa Giovanni XXIII. Il felino prima era finito nel vano motore e poi, quando la signora ha aperto il cofano per liberarlo, nel passaruota. E’ stato quindi recuperato e affidato alla proprietaria.

