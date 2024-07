Merlino, appartamento a fuoco nella notte: evacuate precauzionalmente 12 famiglie

Merlino (Lodi), 22 luglio 2024 - Scoppia un incendio notturno in un appartamento, dodici famiglie fuori casa. I nuclei familiari residenti in una palazzina di Merlino, in via Tripoli, hanno trascorso una notte infernale tra il 21e il 22 luglio 2024.

L’allarme è scattato alle 4.20 quando, in supporto al comando dei vigili del fuoco di Lodi, sono intervenute anche due squadre del comando provinciale di Lodi. I pompieri lodigiani hanno raggiunto la palazzina con una autopompa e una autoscala. Il 115 ha infatti dovuto fronteggiare l’incendio di un appartamento. Rogo, la cui origine, è ancora sconosciuta e al vaglio degli esperti. Il residente dell’immobile si è messa in salvo ed è stata affidata al soccorso sanitario. Ma, per precauzione, le squadre di soccorso hanno dovuto evacuare tutte le 12 famiglie residenti nella palazzina. L’incendio si è verificato al secondo ed ultimo piano dello stabile. Una volta spento, il tutto è stato raffreddato con molta acqua ed è stato verificato che non ci fossero danni strutturali. Controllato, con l’autoscala, anche il tetto, per escludere qualsiasi danno. Sul posto sono arrivati, per i dovuti accertamenti, anche i carabinieri della compagnia di Lodi. Alle 8.30 del 22 luglio sono ancora in corso le operazioni di bonifica e verifica strutturale dell’edificio. Le famiglie non sono ancora rientrate in attesa dell’autorizzazione.