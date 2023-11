Maxi servizio anti-droga. Trovati coca e hashish nascosti nei cestini

Sei pattuglie dei carabinieri e un cane antidroga hanno effettuato un maxi servizio di controllo del territorio tra le 21 di venerdì e le 4 di sabato, tra Casalpusterlengo e Secugnago, nella Bassa Lodigiana. Tra i cestini dei rifiuti, in pieno centro a Casale, i militari hanno scovato 1,50 grammi di cocaina e 1,10 di hashish. Segnalati alla Prefettura come consumatori un extracomunitario di 19 anni, trovato in possesso di 1,5 grammi di hashish, un rumeno ventinovenne, con addosso quasi mezzo grammo di eroina, così come uno straniero di 33 anni, due ventenni e un diciannovenne, pizzicati con mezzo grammo a testa tra cocaina e hashish.

Il servizio di perlustrazione ha consentito di identificare complessivamente cinquanta persone, controllare venti veicoli ed elevare sei sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada, per un importo complessivo di 705 euro.