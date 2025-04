Maxi avanzo di bilancio, opposizioni divise

Cospicuo avanzo di amministrazione e possibilità di investire ancora sulla città, opposizioni divise. Lunedì, in Consiglio comunale, il sindaco di Sant’Angelo Cristiano Devecchi, ha svelato: "Abbiamo 2milioni e 121mila euro di avanzo libero. Daremo servizi". "È un bilancio sano – commenta Marika Bottazzi, esponente di Forza Italia – che, come nel passato, dopo il predissesto, ha sempre riportato indici di stabilità positivi. Un avanzo importante. Auspico venga accolto il mio suggerimento di utilizzare il controllo di gestione per monitorare la spesa corrente e aprire spazi. Abbiamo espresso voto positivo, non facciamo processi alle intenzioni e attendiamo, pronti, ancora una volta a dare un plauso o a sollevare critiche costruttive". Più critico Omar Damiani (foto) di “Voltiamo pagina“: "Sul rendiconto 2024 il nostro voto è contrario da un punto di vista politico, non tecnico. Abbiamo visto un avanzo libero di oltre 2 milioni di euro, ma nessun segnale concreto su come si voglia investire le risorse per migliorare la città. Restano tutte le criticità note: strade rattoppate, erba alta, una pista ciclabile che finisce in un parcheggio, una rotondina ancora provvisoria, la piazzola ecologica completamente fuori controllo. La città è ferma. E non basta dire "è tutto regolare": governare significa scegliere, e questo rendiconto ci racconta l’ennesima occasione persa". "Non sono riusciti a spendere i soldi disponibili dopo 10 mesi dall’insediamento – aggiunge – e permangono tanti problemi. Ad esempio il piano asfalti, tanto decantato in campagna elettorale, dove è finito"? P.A.