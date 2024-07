Matteo Mazzucchi nominato presidente della Fondazione Mezzadri-De Franceschini

Guardamiglio (Lodi) – Il sindaco di Guardamiglio Giancarlo Rossetti ha nominato i componenti del consiglio d’amministrazione della Fondazione Mezzadri-De Franceschini, che si sono riuniti per eleggere il proprio presidente. "Siamo concordi nell’impegnarci a amministrare la Fondazione con la massima cura, responsabilità e trasparenza". L’istituzione gestisce sia diversi appartamenti concessi a canoni agevolati, che la scuola dell’infanzia paritaria del paese. I componenti del consiglio indicati dalla maggioranza sono: Matteo Mazzucchi, agronomo, Cristina Rossi, insegnante di scuola dell’infanzia, Giuseppe Stoppelli, pensionato, e Claudia Calbaza, impiegata amministrativa in un Centro di assistenza fiscale. Nominato dalla minoranza è invece Maurizio Caroselli, architetto. Il consiglio ha quindi eletto Mazzucchi come presidente: originario di Livraga, ha già accumulato un’esperienza significativa nel cda dell’Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Lodi.

«Ho accettato con piacere la nomina e sono contento di poter mettere le mie competenze a servizio della Fondazione, così importante per la vita del nostro paese" ha detto. Sia lui che Cristina Rossi hanno avuto a che fare con la Fondazione negli ultimi anni, come genitori: "Siamo accomunati dall’avere figli che hanno frequentato la scuola dell’infanzia Mezzadri – dice Rossi – e sappiamo bene cosa significhi essere dal lato delle famiglie nel rapportarsi con un’istituzione come questa". Il presidente ha nominato come vice Stoppelli, che ha avuto già esperienza nella Fondazione, un decennio fa, e segretario operativo Giuseppe Bardella, con l’incarico di coadiuvare il cda nell’amministrare la Fondazione.