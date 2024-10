Lavori in centro a Massalengo, riaperto il passaggio dell'autobus. “Ma presto si richiude"

Massalengo (Lodi), 18 ottobre 2024- L’autobus è tornato a transitare nel centro di Massalengo. Ma, a breve, è prevista una seconda interruzione del passaggio, per proseguire con lavori programmati. Lo fa sapere il sindaco Severino Severini, aggiornando sulla ormai ex chiusura di via IV novembre. Un provvedimento che aveva causato la sospensione temporanea del passaggio del trasporto pubblico locale. “ E-distribuzione ha concluso la prima fase dei lavori (predisposizione cavidotti interrati) e l'autobus è quindi tornato a transitare dal centro paese- chiarisce e annuncia - Sempre E-distribuzione comunica, però, che tra un paio di settimane sarà necessario, per cablare i nuovi cavidotti, sospendere l'erogazione di energia elettrica in centro paese, per mezza giornata e chiudere il traffico tra via IV novembre e via della Chiesa. Questo per l’intera giornata). Appena avremo conferma della data sarà nostra premura comunicarla a tutti attraverso i canali ufficiali dell'ente”.

Sarà poi necessario in via IV novembre provvedere ad una nuova chiusura e sospensione del trasporto pubblico per interrare i cavi della pubblica illuminazione e anche qui seguiranno comunicazioni ufficiali). I lavori di interramento della pubblica illuminazione saranno eseguiti dalla Massalengo energie e saranno a carico del comune di Massalengo, che ci investe circa 21.000 euro. “I lavori si sono resi necessari per rimuovere tutte le servitù insistenti sul fabbricato all'angolo tra via IV novembre e via della Chiesa e consentire così, alla proprietà privata, di addivenire alla sua demolizione – chiarisce il primo cittadino, sottolineando che -Sullo stesso edificio insiste un ordinanza del sottoscritto, emanata vista la sua pericolosità”.