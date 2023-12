Mano schiacciata sotto un macchinario. Operaio in ospedale

Un operaio 47enne residente a Brembio è stato trasportato in elicottero all’ospedale San Gerardo di Monza, ieri attorno alle 8, dopo che la mano sinistra gli è rimasta schiacciata, per cause da valutare, sotto una pedana in abbassamento, nello stabilimento di macellazione Inalca di Ospedaletto Lodigiano. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, con ambulanza e automedica, mentre la centrale operativa ha ritenuto opportuno far decollare anche l’elisoccorso da Milano. Dopo le prime cure sul posto, il ferito è stato trasferito al nosocomio di Monza in codice giallo.