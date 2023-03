Maltrattamenti domestici alla fidanzata Ammonimento per un cinquantatreenne

Furti nei supermercati, aggressioni, resistenza a pubblico ufficiale, stalking e violenza domestica. Sono i reati e i comportamenti per cui il questore di Lodi ha fatto scattare una serie di provvedimenti a carico di diverse persone. Due individui hanno commesso una serie di furti nei centri commerciali lodigiani e opposto resistenza alle forze dell’ordine e per loro è scattato un avviso orale. Invece è scattato un foglio di via obbligatorio per un uomo e una donna ritenuti, dagli inquirenti, responsabili di una aggressione a due concittadini avvenuta a Casalpusterlengo. L’intervento dei carabinieri ha calmato gli animi ma gli interessati sono poi stati anche denunciati per resistenza a pubblico ufficiale.

Infine sono stati notificati due ammonimenti, uno per stalking ed uno per violenza domestica, a carico di due uomini che avrebbero agito ai danni delle rispettive ex compagne. In particolare, l’autore della violenza domestica, un 53enne residente in provincia di Lodi, avrebbe aggredito la fidanzata provocandole lesioni con prognosi di 7 giorni. L’uomo accusato di stalking è invece un sessantenne della periferia di Lodi che non accettava la fine di una relazione, seguiva e inviava numerosissimi messaggi whatsapp all’ex fidanzata.

P.A.