Maltempo, la conta dei danni. Infiltrazioni, crolli ed allagamenti. Oltre cento interventi dei pompieri

Gravi danni alla scuola materna Rapelli a causa delle infiltrazioni d’acqua provovate dal forte temporale di giovedì mattina e il piano superiore rischia di rimanere chiuso per alcuni giorni. Infatti, in alcuni punti sono crollati i pannelli in cartongesso e le conseguenze sono abbastanza estese. Ieri sono stati pianificati interventi da effettuare con urgenza per riportare la struttura scolastica in sicurezza: rimozione dei manufatti imbevuti d’acqua, spostamento di un pluviale e verifica sulla copertura della tenuta di tegole e guaina. Ieri parte dei bambini iscritti sono andati a scuola (solo al piano terreno però) regolarmente anche se fino alla settimana prossima rimangono fino alle 12 e non pranzano nel plesso.

"Occorrerà capire l’entità del danno e quindi si faranno le valutazioni del caso" ribadisce la preside dell’istituto Comprensivo di Codogno, Cecilia Cugini. Non è escluso dunque che una parte del plesso possa rimanere inagibile per diversi giorni, ma solo lunedì sarà chiara la situazione.

Il fortunale di giovedì ha causato danni, anche se più limitati, anche all’interno del plesso elementare Anna Vertua Gentile dove si sono registrati allagamenti mentre anche in biblioteca, nella parte sotteranea dell’archivio, l’acqua sul pavimento aveva convinto il personale a chiudere la struttura (ieri ha riaperto regolarmente). Brutta sorpresa inoltre ieri mattina per i tanti pendolari che si servono del tunnel di via Borsa per spostarsi dal rione Villaggio San Biagio al centro urbano e viceversa: il percorso era ancora pieno d’acqua e quindi al limite della transibilità mentre l’impianto di illuminazione era saltato e si doveva procedere a tentoni accendendo la luce del telefonini. Lungo tutta la tratta del colatore Brembiolo, ieri, l’allarme era rientrato tenuto conto che giovedì il corso d’acqua si era gonfiato a dismisura ed alcune zone erano state interdette al transito come per esempio le piste ciclabili a Casalpusterlengo e l’accesso ad alcune cascine a Brembio. A Fombio si era allagata la palestra dove si allena la società Blue Volley. Danni da quantificare per i negozi di piazza Cairoli a Codogno, parzialmente finita in ammollo.

Per i vigili del fuoco del comando di Lodi la giornata di giovedì è stata sovraccarica di interventi: più di cento con 40 uomini impiegati. A Casalpusterlengo, infiltrazioni d’acqua anche nel teatro di piazza del Popolo mentre qualche problema si è registrato pure nelle scuole cittadine.