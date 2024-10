Maltempo nel Lodigiano: allagamenti, alberi caduti e incendi

Lodi, 17 ottobre 2024 – Alberi pericolanti, incendi e incidenti. Ore di duro lavoro, nella giornata del 17 ottobre 2024, per i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi e del distaccamento volontario di Sant’Angelo Lodigiano. Le richieste di aiuto sono arrivate a raffica e da diverse località della provincia.

Sono stati segnalati alberi pericolanti a Lodi, sulla circonvallazione, in direzione sud, a Lodi Vecchio in via Santi Naborre e Felice, a Melegnano in via Palmiro Togliatti, a Villanterio, sulla strada provinciale 23. Sono intervenute diverse squadre con l’autopompa e in alcuni casi anche l’autoscala. Ci sono stati anche alcuni piccoli incendi. A Cornovecchio, in via Papa Giovanni XXIII, bruciavano cassette di derivazione elettriche.

Invece a Codogno sfiammavano alcuni cavi presenti sulla strada in vicolo Minzolaio. A Salerano sul Lambro c’è stato anche un incidente stradale, lungo la strada provinciale 17: due vetture si sono scontrate alla rotatoria. Nessuno per fortuna si è ferito gravemente.