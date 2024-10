Pioggia e maltempo a Milano e in Lombardia: la diretta

Come ampiamente annunciato dalle previsioni meteo degli ultimi giorni, giovedì 17 ottobre si è aperto all’insegna della pioggia e del maltempo in tutta la regione. Nulla a che vedere con quanto sta avvenendo in Liguria, ma anche la Lombardia tiene monitorati i suoi fiumi, specie quelli a rischio esondazione come Lambro e Seveso. Alle 12 scatta l’allerta gialla diramata da Regione Lombardia.

05:14 Risveglio sotto la pioggia Una debole pioggia, scesa anche nel corso della notte, ha risvegliato Milano e le altre province: pochi millimetri e situazione sotto controllo per il momento. Non si segnalano allagamenti e particolari disagi alla viabilità. Alle 12 scatta l'allerta meteo