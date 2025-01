Lupi vicino alla farmacia: "Sono a caccia di prede"

Torna a casa di notte e incontra due lupi dietro la farmacia. Un residente di Salerano domenica è rincasato all’una e si è trovato davanti i due animali dietro la farmacia, nella zona dell’area cani. Alla vista dell’uomo, i lupi sono scappati verso le campagne circostanti. Al momento, nel Lodigiano, risultano recenti avvistamenti anche a Caselle Lurani e quindi a pochi chilometri di distanza. Non si esclude che possano essere gli stessi esemplari. Nelle scorse settimane erano stati sbranati alcuni vitellini nella frazione Ranera di Sant’Angelo Lodigiano e ad aprile scorso, a San Fiorano, i lupi avevano ucciso 29 agnelli del gregge di un pastore che li aveva messi in sicurezza, di notte, con una rete, senza immaginare l’incursione. Non risultano però aggressioni agli uomini. Il sindaco di Salerano Stefania Marcolin ha comunque invitato il cittadino che ha segnalato l’avvistamento a contattare la polizia locale per comunicare i dettagli e approfondire la questione. L’ipotesi è che i lupi si cibino delle lepri presenti nelle campagne circostanti. L’invito è a fare attenzione con gli animali domestici. Cani e gatti potrebbero infatti essere considerati prede.

P.A.