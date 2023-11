L’ondata di furti non si ferma. Case nel mirino dei malviventi. Colpi a segno in tre comuni

I ladri non mollano la presa sulla Bassa. Tra la serata di giovedì e venerdì pomeriggio, altra raffica di furti e tentate incursioni nelle abitazioni di diversi comuni del sud Lodigiano con l’allerta, dunque, che si alza di nuovo. Attenzione massima, dunque, soprattutto nella fascia pomeridiana dopo le 18, quando cala il sole, e fino alle 22 circa. A Codogno raid portato a termine all’interno di un’abitazione di viale Maccacaro, al rione Don Bosco, con l’amara scoperta da parte dei proprietari ieri pomeriggio: i soliti ignoti hanno forzato una finestra ed hanno rubato monili vari dopo aver frugato dappertutto secondo, purtroppo, il solito clichè. A San Rocco al Porto, invece, colpo riuscito in via Bellaria con i ladri che hanno approfittato dell’oscurità per entrare in azione: dopo essere penetrati in una casa, sono usciti con il malloppo consistente in pochi oggetti preziosi. A Caselle Landi, invece, poco prima delle 19, nella zona di via Montelungo, i malviventi hanno fatto “visita” ad un’abitazione, entrando dalla terrazza. Erano sicuramente in due e sono scappati all’esterno dopo aver frugato dappertutto, salendo a bordo di una vettura che li aspettava nei pressi dell’obiettivo prescelto al volante della quale vi era il complice.

Pure a Santo Stefano Lodigiano i ladri stanno stringendo la morsa in questi giorni: un raid è stato, fortunatamente solo tentato, tra via Papa Giovanni Paolo II e via Carenzi, nei pressi del centro sportivo. Qualcuno ha pure notato, nelle vicinanze, un paio di individui sospetti che si trovavano vicino ai garage delle palazzine prese di mira: una volta scoperti, si sono dati alla fuga. Sono ormai decine i blitz portati a termine nelle ultime settimane nella Bassa.