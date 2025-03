Lodi, lotta allo spaccio: un arresto e una denuncia, 9 persone segnalate come assuntori

Lodi – Il comando provinciale della Guardia di finanza di Lodi ha predisposto una serie di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico illecito di stupefacenti.

In tale ottica, i dipendenti reparti operativi hanno eseguito diversi controlli nell'intera provincia, in particolare in quegli ambiti e contesti territoriali maggiormente sensibili al fenomeno dello spaccio, anche nei weekend e nelle ore dove si concentra la movida. Le attività di servizio svolte dai militari del Gruppo Lodi hanno consentito di sottoporre a sequestro complessivamente 33 grammi di hashish e marijuana, con la denuncia di un soggetto e segnalando altresì alla Prefettura di Lodi altre 8 persone per il possesso della sostanza stupefacente.

Egualmente, i militari della Compagnia Casalpusterlengo, in due distinte operazioni, hanno tratto in arresto in flagranza di reato uno spacciatore di 28 anni, le cui condotte criminose sono state avvalorate in sede di giudizio direttissimo dal Tribunale monocratico di Lodi, segnalandone all'autorità giudiziaria un altro soggetto di 20 anni, sequestrando, nascosti nell'abitazione, complessivamente circa 225 grammi di hashish, 60 di marijuana e 1.260 euro in contanti, quale verosimile provento illecito dell'attività di spaccio, oltre ad un bilancino di precisione e numerose bustine utilizzate per il confezionamento delle dosi.