Lodi, “sono socialmente pericolosi”: avviso orale per due minorenni

Lodi, 20 ottobre 2023 – Applicata per la prima volta in provincia il decreto Caivano: scattano due avvisi orali per minorenni “ritenuti socialmente pericolosi”.

È questa la motivazione che ha spinto il questore Pio Russo ad applicare il recente decreto legge 123/2023 (noto come decreto Caivano), che ha esteso l’applicazione delle misure di prevenzione personale anche agli under 18 che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

Il questore di Lodi Pio Russo (Archivio)

Il primo a essere colpito è stato un quindicenne accusato, negli ultimi due anni, di gravi reati predatori, commessi a Lodi, a partire dal quattordicesimo compleanno. Si tratta di accuse pesanti, per reati come rapine e un tentativo di violenza sessuale, la maggior parte dei quali sarebbero stati commessi “in branco”.

Per il quindicenne si sono aperte le porte di un percorso riabilitativo in una comunità, sotto la supervisione di servizi sociali e del Tribunale per i Minorenni di Milano.

Il secondo avviso orale è stato emesso nei confronti di un altro quindicenne, accusato di una serie di rapine. Nelle ultime settimane lo stesso ragazzo è stato indagato anche con l'accusa di porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere. Il questore ha notificato l’avviso orale direttamente ai due ragazzi, alla presenza di almeno un genitore o di un’altra persona che esercitasse la potenzialità genitoriale nei loro confronti.