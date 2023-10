Lodi, incendio in un appartamento in via Bocconi: il fumo invade il palazzo

Lodi, 1 ottobre 2023 – Scoppia un incendio nell’appartamento, paura per tutti gli inquilini. Nel primo pomeriggio di oggi le squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Lodi hanno raggiunto, a sirene spiegate, una palazzina di via Bocconi a Lodi.

Sono state impiegate un’autobotte, un’autopompa serbatoio e dato che la combustione ha interessato una casa al secondo piano, anche l’autoscala. Nell'appartamento interessato dall'incendio c'erano due persone che sono state fatte evacuare e portate in ospedale a Lodi per controlli. Non erano gravi, ma avevano inalato fumo e quindi si è preferito farle visitare.

L'appartamento e la mansarda dei due lodigiani, una volta spento il fuoco, sono stati ritenuti non agibili dai vigili del fuoco e lo saranno sino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Per motivi precauzionali, è stata evacuata anche la porzione di palazzo che, per via del fuoco, è presto stata invasa dal fumo. Da una prima ricostruzione dell’accaduto sembra che la combustione sia partita dal locale cucina. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell’appartamento e gli accertamenti della polizia locale in merito all’accaduto. Al momento non risultano feriti.