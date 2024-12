Lodi inaugura il primo autobus elettrico: una svolta per la mobilità sostenibile

Inizia oggi un cambiamento storico per il trasporto pubblico del capoluogo: entra in servizio il primo autobus elettrico. Inaugurata ieri, in piazza Ospitale, una navetta Otokar e-Centro, da 11 posti a sedere e 18/22 in piedi, lungo 6,60 metri con una energia di 140 kW (circa 200 cavalli di potenza) e autonomia di 180 chilometri.

Oltre alla miglioria nell’alimentazione, il bus possiede tutti gli aggiornamenti: è dotato del sistema di bigliettazione elettronica, impianto di videosorveglianza, standard di comfort e sicurezza aggiornati e conteggio passeggeri. Questo mezzo, molto maneggevole, è stato pensato per il centro storico, principalmente sulla linea 5; non fa rumore ed elimina le emissioni gassose.

È il primo di una serie di 22 mezzi elettrici, di cui due bus urbani (da 10 metri) in arrivo entro la fine dell’anno e gli altri 19 nei mesi successivi, andando così a sostituire tutta la flotta in città; entro fine del 2026 tutti i mezzi di trasporto pubblico di Lodi saranno elettrici. A Cascina Polledra sarà anche realizzata entro il 2026 (investimento da 1,5 milioni di euro) la stazione di ricarica per autobus elettrici.

Il bus inaugurato ieri è stato finanziato da Star Mobility, gli altri sono frutto di una convenzione tra Comune di Lodi e l’Agenzia TPL di MI-LO-PV-MB nell’ambito dei progetti finanziati dal Pnrr e dal Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile (Pnsms), per un totale di 13 milioni di investimento.

"È il primo atto di un’operazione che crediamo sarà davvero efficace per contribuire all’efficientamento energetico e alla sostenibilità ambientale del territorio" ha sottolineato il presidente di Star Mobility, Pierluigi Zoncada. "È una svolta green, importante, che guarda al futuro, che sarà ecologico, privo di emissioni" ha affermato Valentina Astori, amministratore delegato di Star Mobility.

Andrea Furegato, sindaco di Lodi, ha ringraziato Star Mobilty "sia per i cambiamenti dovuti al Pnrr che per la precisa volontà di avere questa navetta. Siamo riusciti a ottenere il finanziamento dando alla città tutti i bus elettrici già nel 2025 grazie alla decisione dell’amministrazione comunale, accolta dalla Star, di far usare il finanziamento dall’attuale titolare del servizio, quindi la Star stessa, e non di usarlo solo a seguito del grande avviso pubblico dedicato aperto a operatori di tutta Europa".

Presente anche l’assessore regionale Franco Lucente, il quale ha invitato gli alunni del collegio San Francesco anche loro spettatori della presentazione, "a utilizzarli sempre con rispetto". "Per Lodi avere un bus full eletric è un passo avanti importante – ha aggiunto –. In Lombardia vogliamo far arrivare a circolare entro il 2026 ben 1.100 nuovi autobus a ridotto impatto ambientale in particolare, per il Lodigiano, Regione ha finanziato alla Star 31 nuovi mezzi (ibridi, a metano e a gasolio), per 5,5 milioni di euro, oltre a 2 nuovi mezzi elettrici per 544 mila euro".