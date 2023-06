Lodi: "Berlusconi, un grande uomo che ha rivoluzionato l'Italia" - Tributo da Salvalaglio a Guerini

Anche il Lodigiano rende onore a Silvio Berlusconi. Mauro Salvalaglio, sindaco di Secugnago e neo coordinatore provinciale di Forza Italia, commenta: "Ci sono poche parole per descrivere il momento. È stato un grande uomo, sia come persona sia come imprenditore e politico. Credo che il futuro gli tributerà tutti i meriti che ancora non gli sono stati riconosciuti. Ho alcuni ricordi, come alla presentazione della segreteria regionale nel 2019. Occhi negli occhi, avevo percepito di aver vicino una persona con vitalità e forza incomparabili. Mai conosciuto nessuno con una determinatezza simile. A noi spetta non dissipare la sua eredità".

L’ex ministro Lorenzo Guerini, dal Pd, invece evidenzia: "Berlusconi è stato un grande imprenditore, capace di visione e coraggio. Un avversario politico che ho rispettato. La storia giudicherà la sua azione politica e istituzionale. Oggi è il giorno del cordoglio". Per Oscar Fondi, ex coordinatore provinciale di FI, eletto dal congresso e riconfermato da Berlusconi: "Silvio è stato un grande personaggio, uno dei pochi che la storia ci regala. Ha rivoluzionato l’imprenditoria, la politica, l’Italia. Dopo lo sconquasso di Tangentopoli, il suo intervento ha modificato l’assetto istituzionale. Ha sdoganato una destra cui ha dato credibilità, creando un centro forte di conservatori e liberali".

Sempre per Fondi "Forza Italia è stata Silvio Berlusconi, quindi non essendoci più una guida il partito ha avuto un declino inesorabile. Lui lo ricordo anche a Lodi per la campagna elettorale degli inizi di Forza Italia, quando il suo consenso cresceva in modo esponenziale. Uomo forte, uomo vicino alla famiglia". L’ex parlamentare Claudio Pedrazzini, ex FI passato in Azione nel 2022, conclude: "Perdiamo un grande uomo che ha fatto un pezzo di storia dell’Italia e raccoglie affetto anche da chi lo ha vissuto come avversario politico". Paola Arensi