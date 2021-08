Lodi - Il fiume Adda a Lodi è sorvegliato speciale, a causa delle intense precipitazioni che ieri notte hanno interessato l’intero bacino del Brembo.

“Abbiamo predisposto l’attivazione delle pompe idrovore dell’impianto di sollevamento idraulico del Cavo Roggione, da parte del Consorzio Muzza, per consentire il vettoriamento di quest’ultimo nel fiume, previa la chiusura della relativa chiavica arginale. Questo per impedire fenomeni di rigurgito. Mentre è ancora in corso di valutazione la chiusura dei varchi pedonali e carrai lungo via del Capanno e via Mattei, mediante installazione delle panconature mobili – ha spiegato la sindaca Sara Casanova che, grazie all’ufficio tecnico e all’assessore Ettore Fanfani, è costantemente informata. La situazione è monitorata anche da polizia locale e protezione civile. “Ci siamo mossi a titolo precauzionale ma è tutto sotto controllo. La colma era prevista tra le 10 e le 12 a 1,250 metri. Fortunatamente a Lodi non piove” chiosa la sindaca.