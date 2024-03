L’obiettivo è avere un mondo migliore

Oggi parleremo di qualcosa di davvero importante: il nostro ambiente! Sapete cos’è l’ambiente? È tutto ciò che ci circonda: comprende la terra, gli alberi nei parchi, i fiumi e i laghi dove possiamo nuotare, l’aria che respiriamo e gli animali che incontriamo nei boschi.

È come la nostra casa, solo molto più grande! È importante proteggerlo perché ci dà tutto ciò di cui abbiamo bisogno per vivere sani e felici.

Purtroppo, a volte, lo danneggiamo senza accorgercene. Uno dei problemi più gravi che dobbiamo affrontare è l’inquinamento dei rifiuti. Ogni giorno, tonnellate di rifiuti vengono gettate via senza essere riciclate o smaltite correttamente, danneggiando mari, fiumi, foreste e città, causando danni irreparabili agli ecosistemi e mettendo a rischio la vita di molte specie animali e vegetali.

Ogni anno vengono svolti numerosi bilanci riguardanti i dati sull’inquinamento, e da questi è emerso che in Italia un abitante produce più di 400 Kg di rifiuti solidi all’anno.

Una delle forme più diffuse di inquinamento dei rifiuti è rappresentata dalla plastica. Bottiglie, sacchetti, giocattoli e altri oggetti vengono spesso gettati via in modo irresponsabile, finendo per inquinare i nostri oceani e danneggiare la vita marina.

Possiamo fare molto per ridurre l’inquinamento dei rifiuti e proteggere il nostro ambiente. Iniziamo con il ridurre, riutilizzare e riciclare. Riduciamo l’uso di plastica monouso e scegliamo alternative più sostenibili, riutilizziamo gli oggetti quando possibile anziché gettarli via dopo un solo utilizzo e non dimentichiamo di riciclare tutto ciò che possiamo.

Ci sono tante storie di persone che hanno fatto cose straordinarie per proteggere l’ambiente. Ad esempio, c’è chi ha piantato migliaia di alberi per far crescere foreste nuove, o chi ha pulito i mari dai rifiuti per proteggere gli animali marini. Si sono ispirati a loro gli alunni della scuola primaria di Miradolo Terme che tramite il progetto C.C.R. (Consiglio Comunale dei Ragazzi) hanno organizzato durante l’anno scolastico diverse attività dedicate alla cura dell’ambiente, tra cui quella del “plogging”: uno sport ecologico che possono praticare tutti e consiste proprio nel raccogliere rifiuti che si trovano per strada mentre si fa jogging.

È così che si può fare la differenza, con azioni quotidiane e condividendo ciò che si impara con gli altri. Ogni piccolo gesto conta! Preservare il mondo in cui viviamo dovrebbe essere l’obiettivo principale di ogni essere umano, ma invece di tutelare l’ambiente che ci ospita lo stiamo rendendo inabitabile per tutti gli altri esseri viventi che ne fanno parte. Abbiamo l’obbligo di prendercene cura per un oggi, ma soprattutto per un domani migliore.