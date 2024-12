L’imprenditrice Zucchetti e il matematico Quarteroni sono “commendatori“

Auditorium “Zalli” gremito, lunedì dalle 20, per assistere al Concerto di Natale della Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia”, evento che ha aperto il cartellone delle iniziative promosse in città per le festività. Nell’occasione, il prefetto Enrico Roccatagliata ha consegnato le onorificenze al Merito della Repubblica conferite dal Capo dello Stato, su proposta del presidente del Consiglio. I riconoscimenti, conferiti con decreto del 2 giugno scorso, sono andati ad Alfio Maria Quarteroni (matematico e professore emerito del Politecnico di Milano e a Losanna) e Cristina Zucchetti (presidente Zucchetti Group SpA). Entrambi sono stati insigniti del titolo di “Commendatore”. Salvatore Guzzardo (Comandante della polizia locale Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana) è diventato invece “Ufficiale”. Sono diventati poi “Cavalieri della Repubblica” Giuseppe Carlin (Presidente Croce Bianca Sant’Angelo Lodigiano), Giuseppe Castelvecchio (Presidente cooperativa “Il Pellicano Onlus”), Ermes Fincato (Brigadiere Capo dell’Arma dei Carabinieri), Francesco Matera (Luogotenente della Finanza), Maria Concetta Ermenegilda Sirianni (Dirigente della Questura di Lodi). Tra gli insigniti anche Francesco Ballo, presidente dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia cui è stata conferita l’onorificenza OMRI di Commendatore dal Presidente della Repubblica “motu proprio” per benemerenze di segnalato rilievo ai sensi dell’art. 2 del DPR 31 ottobre 1952.