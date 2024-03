Lieve scossa nel Pavese. Epicentro a Landriano

Leggera scossa di terremoto in provincia di Pavia. Alle 2,25 della notte tra mercoledì e giovedì i lampadari e altri oggetti sospesi al soffitto hanno cominciato a dondolare senza provocare alcun danno. L’epicentro è stato registrato due chilometri a Nord Ovest di Landriano, a una profondità di 40,3 chilometri. L’Istituto nazionale di vulcanologia ha rilevato una magnitudo di 2.3 della Scala Richter e la scossa è stata avvertita anche a Siziano, Vidigulfo, Torrevecchia Pia come a Carpiano, Basiglio e fino a Casarile, in provincia di Milano. L’ultima scossa di terremoto nella zona di una certa entità è stata registrata nell’ottobre 2021 a Bascapè. Più recentemente è il Parmense a tremare. In meno di un mese infatti è stato colpito da almeno 290 scosse, secondo quanto riportato dall’Ingv. Uno sciame sismico è iniziato il 9 febbraio e l’ultima scossa di magnitudo 2,3 è stata registrata solo poche ore fa, nella notte tra mercoledì 6 e giovedì. Tra le scosse, 31 hanno avuto una magnitudo superiore a 3, con la più significativa registrata proprio il 9 febbraio, di magnitudo 4.2, chiaramente avvertita anche in città.

M.M.