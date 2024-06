Licenziato dal supermercato dopo aver fatto lo scrutatore. L’azienda: “Non ha superato la prova”

Sant’Angelo Lodigiano, 21 giugno 2024 – Ritiene di essere stato licenziato, appena assunto, per aver fatto lo scrutatore ai seggi. Ma l’azienda smentisce: "Non ha superato il periodo di prova". Il santangiolino di 39 anni Paolo Sommariva, rimasto senza lavoro dopo aver iniziato un periodo di prova al supermercato Md di Borghetto Lodigiano, spiega: "Avevo avvertito il responsabile che mi sarei assentato per aver dato disponibilità ai seggi prima di sapere la data di inizio lavori e avevo ricevuto rassicurazioni, poi mi hanno lasciato senza lavoro".

Sul caso c’è la posizione dell’azienda, che racconta una versione diversa: "Il 17 giugno è stato risolto il rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova, a causa di una valutazione non positiva fondata esclusivamente sulla qualità della prestazione. È quindi assolutamente infondata l’affermazione che il rapporto sia stato risolto a causa della partecipazione, in qualità di scrutatore, ai seggi elettorali nei giorni 8, 9 e 10 giugno. MD ha da sempre, tra i primi obiettivi, il rispetto dei diritti dei dipendenti e non ha mai anteposto a questi i propri interessi. A riprova, per la tornata elettorale sono stati impegnati oltre 50 dipendenti".