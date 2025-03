Libere tutte! Due giorni dedicati alle donne

Si chiama “Libere Tutte! Autodeterminazione e diritti sessuali“ l’iniziativa organizzata da Rumorosse a Lodi domani e domenica al Teatrino Giannetta Musitelli. Domani alle 10.30 mostra fotografica The Price of Choice - Il Prezzo della Scelta di Kasia Strek e info point sui progetti Mutandine Mestruali di Snoq, Povertà mestruale di Famiglia Nuova e Consultorio Asst di Lodi. Prevista la performance di danza del gruppo Donne del futuro. Saranno allestite postazioni di Fille Rouge - lotte per i diritti sessuali e Ivg sicura, informative di medicina di genere, vendita di libri. Alle 14 inizierà il laboratorio “Solo sì è sì“ dove ci si confronterà sul consenso, partendo dai testi dei “Diari di bordo della sorellanza“ con Rumorosse e Psicopolis. Alle 18.30, al teatrino, interverrà Roberta Lazzeri, attivista di Pro-choice Rete italiana contraccezione e aborto. Alle 20 con il concerto della cantautrice e polistrumentista Nicoletta Noè (nella foto). Domenica alle 10.30 lezione di yoga gratuita. Nella giornata seguirà ColoriAMOci. Alle 18, infine, Pro lunga vita alla 194 nei consultori pubblici. P.A.