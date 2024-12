Anziani nel mirino dei truffatori: ecco le lezioni anti-raggiro

Montanaso Lombardo (Lodi), 4 dicembre 2024 – Truffe agli anziani, una riesce e l’altra sfuma. Intanto la polizia locale corre ai ripari con incontri e il primo calendario anti-raggiro. Doppio colpo, nella frazione Arcagna di Montanaso Lombardo e vicino al municipio ed è allarme.

Inizialmente una donna di 70 anni di Arcagna, che si è trovata, per pochi minuti, in casa da sola, è stata raggiunta, di mattina, da due falsi operatori dell'acqua che, con finte divise e modi affabili, sono riusciti a entrare in casa sua perché dovevano "fare verifiche sull’impianto". La vittima, nel frattempo, si è seduta in cucina e i raggiratori le hanno aperto e svuotato la cassaforte, portandosi via gioielli e contanti. Il tempo di avvertire odore di bruciato (probabilmente per l’utilizzo di un arnese capace di forzare lo scrigno) e realizzare, durante una telefonata con una parente, che qualcosa non andava, era già tardi.

C’è stato un secondo tentativo di truffa, avvenuto nel tardo pomeriggio, in zona cascina Pizzafuma. Ma questa volta, trovandosi due sospetti falsi tecnici al citofono, la pensionata ha chiamato l’Unione di polizia locale per verificare e i due sconosciuti si sono dileguati. Gli stessi agenti dell’Unione, dopo l’approvazione, a novembre, da parte di tutti i sindaci dei paesi convenzionati (Zelo Buon Persico, Montanaso Lombardo, Tavazzano con Villavesco, Cervignano D'Adda e Casalmaiocco), hanno ideato un progetto antitruffa. Ci hanno lavorato a quattro mani, anche in orari oltre il servizio, il comandante Costantino Gemelli e l’agente Antonella D’Alessandro, sensibili al tema.

“Vogliamo creare una fitta rete informativa, con incontri, come a Zelo Buon Persico, dove sono intervenuti 70 cittadini, tra pensionati e non- spiegano -Lavoriamo a costo zero per il bilancio dell’ente e abbiamo anche realizzato un bellissimo calendario informativo, con immagini sul tema, consigli e particolari, che si potrà tenere come pro memoria della trentina di slide che cerchiamo di spiegare personalmente a chi interviene agli incontri. Con esperienze reali e anonime, vissute da cittadini, che spiegano come i truffatori usano la buona fede delle persone, attuano la truffa dello specchietto, inviano falsi messaggi phishing di banche e posta. Insomma, non si è mai abbastanza informati. Per fortuna qualcuno, da noi informato, riesce a sventare razzie”.

Ha dato il via Zelo Buon Persico, con la vicesindaco Daniela Brocchieri, in veste di apripista. E la sala del centro anziani di Zelo Buon Persico era gremita. Il tema è sentito. A fine evento, ai presenti, l'Unione ha regalato proprio il calendario (il primo del Corpo). Per esempio il mese di gennaio vede una prima immagine con l’intestazione del Comando, la scritta “anno 2025” e un anziano che cerca di capire chi gli parla al telefono. Febbraio racconta della truffa, di cui non bisogna vergognarsi. Con anziani fatti a fumetti. Marzo è poi dedicato alla sicurezza in casa. Ci sono anche il numero del Comando e un numero di cellulare dedicato.