Le 6 truffe più usate per strada, dal trucco degli spiccioli all’idraulico Berselli

Truffe e frodi sono sempre più comuni e colpiscono tanto gli anziani quanto i giovanissimi. Soltanto in Lombardia, nel 2023, ne sono state denunciate più di 57.700 ed è la regione col numero più alto d’Italia. E molte avvengono per strada: i ladri truffatori sono per lo più specializzati, ma in tutti i casi interpretano una storia, recitano un parte, spesso in compagnia di complici e quasi sempre la chiave è distrarre in qualche modo la vittima facendo leva sulla sua inesperienza in certe situazioni o sulla sua preoccupazione. Per imparare a riconoscere le truffe e difendersi, è stato pubblicato un ottimo manualetto dal titolo “Giù le mani”, scritto da Stefano Totaro in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri. Qui riportiamo alcuni dei consigli contenuti nel libro.