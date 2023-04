L’ex fabbrica di infissi è pronta a rinascere

Metà ritornerà produttiva e metà sarà affittata ad un altro operatore. Con un impatto sicuramente positivo a livello occupazionale. Finalmente l’ex Cpsd di Codogno, la fabbrica di infissi abbandonata da anni che si affaccia sul tratto urbano della provinciale 234 e venduta a maggio dell’anno scorso all’asta per 450mila euro, rinasce: nei giorni scorsi, una ditta specializzata ha iniziato i lavori di ripulitura e bonifica degli spazi interni, propedeutici a far riattivare a produzione. Da quanto appreso, la genovese Consorzio Euro Mag, che l’aveva spuntata l’anno scorso durante l’ennesima asta del tribunale di Lodi, è pronta ad insediarsi a breve in una parte di capannoni, che non verranno quindi abbattuti, occupandosi del proprio business e cioè installazione di macchine industriali. La restante metà dell’area invece verrà affittata ad un’altra azienda che, secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe essere una ditta di noleggio nelle vicinanze. Rinasce dunque un’altra area da troppi anni dismessa ed abbandonata con tutte le conseguenze legate all’insicurezza e al degrado. M.B.