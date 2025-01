L’ente cerca risorse da investire. L’Aler vende trentadue alloggi. Vuole incassare mezzo milione

È stata fissata al prossimo 7 marzo la scadenza delle offerte per poter acquistare una delle abitazioni messe in vendita da Aler Lodi-Pavia: sono 32 alloggi, sparsi per il territorio lodigiano, che l’ente del presidente Monica Guarischi intende dismettere. Si tratta nel dettaglio di quattro appartamenti collocati a Casalpusterlengo (in via De Gasperi, Solferino, Turati, Mazzini) per un totale di 280mila euro a base d’asta mentre sono sei gli alloggi in vendita a Codogno, tutti in viale San Biagio, per un possibile ricavo minimo per l’ente pari a oltre 220mila euro. Sono cinque invece le abitazioni di Lodi messe nel lotto all’asta (quattro in via Calabria ed una in via Salvo D’Acquisto) mentre la parte del leone la fa Sant’Angelo Lodigiano con ben diciassette appartamenti al miglior offerente sparsi tra via Colombo, via Galilei, via Galvani e via Marconi.

Per questa tranche, Aler punta a ricavare, come minimo, una cifra che si attesta a poco più di mezzo milione di euro. Una volta scaduto il termine, l’11 marzo si terrà l’apertura delle buste chiuse e, in quella occasione, si vedrà chi si è aggiudicato i singoli appartamenti. Le unità immobiliari, fa sapere Aler, verranno vendute così come si trovano nello stato di conservazione attuale all’atto della vendita senza l’obbligo da parte dell’ente di dover effettuare manutenzioni o migliorie di qualsiasi natura. Ogni singolo compratore, che lo riterrà opportuno, potrà presentare offerte per diversi immobili, ma non potrà rilanciare più di una volta per lo stesso appartamento. L’anno appena trascorso è stato un periodo molto importante per Aler che aveva in campo diversi progetti e cantieri la cui totale definizione era programmata a cavallo tra la fine del 2024 e i primi mesi dell’anno in corso.