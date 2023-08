Le ultime ore del pensionato Scomparso e trovato morto in auto Forse aveva cercato aiuto

di Mario Borra

È stata effettuata ieri pomeriggio nell’istituto di medicina legale del Policlinico San Matteo di Pavia l’indagine necroscopica sul corpo di Emilio Sali, l’82enne residente alla frazione Maiocca di Codogno, scomparso sabato mattina 19 agosto scorso e ritrovato purtroppo cadavere il venerdì successivo attorno alle 15 in mezzo ad una radura nell’area golenale del fiume Po, in territorio di Castelnuovo Bocca d’Adda. I funerali dell’anziano quindi presumibilmente si terranno nella giornata di domani. Il corpo dell’82enne era stato trovato, in avanzato stato di decomposizione, dai carabinieri all’interno dell’abitacolo della sua auto, una Wolkswagen Tiguan, la quale era rimasta bloccata in mezzo alla sabbia nei pressi di un boschetto di proprietà dell’uomo: la portiera era aperta quando i soccorritori sono arrivati, segno forse che l’uomo ha cercato di uscire ma non è riuscito, magari colpito da un malore. L’82enne non aveva con sè il telefonino e non ha potuto chiedere aiuto in un punto fuori dalle rotte stradali abituali.

Di lui si erano perse le tracce sabato mattina 19 agosto quando, attorno alle 8, era uscito da casa sua: in un secondo momento, nelle fasi della ricerca, le telecamere del comune di Codogno avevano visto che la macchina dell’uomo aveva percorso viale Marconi in direzione di Maleo verso le 8.30. Qualcuno ha riferito che Sali aveva incontrato un conoscente di Santo Stefano Lodigiano al quale aveva detto di volersi recare sul lago d’Iseo per pranzo, luogo abitualmente frequentato dall’anziano maiocchino. Circostanza che però probabilmente non si è mai concretizzata.