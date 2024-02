Le parole choc del consigliere di destra: “Gli stranieri sono passati dal cammello alla macchina, servono campi di rieducazione”

Lodi – “Gli stranieri vanno educati: sono passati dal cammello alla macchina”, vanno portati “nei campi di rieducazione”, o ancora via Lodino, strada ad alta concentrazione di cittadini stranieri, “è una giungla”, piena di “indios” che andrebbe “bonificata”. È bufera a Lodi sul consigliere comunale Gianmario Invernizzi, capogruppo della lista civica dell’ex sindaca Sara Casanova, per le parole pronunciate durante la seduta del Consiglio Comunale di mercoledì 28 febbraio.

Nel suo intervento Invernizzi ha detto, tra le altre cose, che per gli stranieri serve un “Campo di rieducazione. C’è un campo di calcio, li chiamiamo lì tre ore e facciamo educazione civica agli stranieri: gli spieghiamo come si vive in un Paese civile”.

Le parole di Invernizzi hanno scatenato la reazione di tutta la maggioranza nel consiglio lodigiano. “Che vergogna – ha commentato il segretario cittadino del Pd Domenico Pellecchia – A voi sembrano parole degne di un rappresentante eletto democraticamente dai cittadini di Lodi? A me no. Al massimo mi sembrano le parole di chi non ha nessun rispetto delle istituzioni e delle persone. Invito gli altri rappresentanti della destra – ha concluso – a dissociarsi pubblicamente con la massima chiarezza”. Il gruppo lombardo del Pd si è rivolto direttamente alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al vicepremier Matteo Salvini: “Non avete niente da dire?”, chiedono polemicamente i dem.