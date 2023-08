Le idee dei ragazzini a Lodi: alberi da frutto, parco scientifico, bookcrossing

Ci sono 15mila euro a disposizione per realizzare il progetto “Becoming a Citizen“ del Comune e garantire la partecipazione dei ragazzini ai processi decisionali della città. "L’idea era nata da una mostra del Festival di fotografia etica dell’ottobre 2022 che riportava lo stesso titolo e raccontava la storia di una 12enne di un piccolo comune dell’Emilia Romagna che era diventata sindaco del proprio paese", spiega il vicesindaco Laura Tagliaferri (nella foto).

È stato quindi proposto un concorso di idee di con budget di 5mila euro l’uno per migliorare la città coinvolgendo ragazzi dai 6 ai 19 anni. "Hanno partecipato 40 classi proponendo suggerimenti straordinari. Una commissione di consiglieri di maggioranza e opposizione ha vagliato i progetti e selezionato 12 idee da sottoporre al voto della comunità".

Hanno votato 6mila cittadini. E hanno vinto tre progetti da realizzare: “Una Lodi da sfruttare sulla via del fiume“, migliorando zone in disuso trasformabili in fonti di cibo con la piantumazione di un filare di alberi da frutto sul lungo Adda, da cui tutti possano attingere; installazioni in un parco a tema matematico-scientifico per allenare il cervello, affiancate da una scacchiera gigante; alcune stazioni di bookcrossing per condividere la riscoperta della lettura. Da settembre, di concerto tra l’assessorato alla Partecipazione di Mariarosa Devecchi e alle Politiche giovanili di Francesco Milanesi, si partirà con la realizzazione.

Per il primo in classifica, grazie alle risorse del Bando giovani 2023, vengono messi a disposizione ulteriori fondi grazie al progetto “Gio-co per Lodi (GIOvani e Comunità)“ della Fondazione Casa della Comunità, sostenuto con 7.500 euro dalla Fondazione Comunitaria. "Le stazioni di bookcrossing, che potranno essere anche 6-7, saranno sparse per la città; il parco a tema scientifico-matematico potrebbe nascere all’Isola Carolina; gli alberi da frutto saranno posizionati nella zona dell’Isolabella", anticipa Tagliaferri. Ci sono stati incontri a scuola ma anche in Consiglio comunale: "Sono stati utili per far capire ai ragazzi come funziona un Comune e come rimanere nel budget".

P.A.